La Sub-17 parte rumbo a Argentina para su preparación previa al Mundial de Qatar

Con emoción y compromiso, los jóvenes futbolistas bolivianos se preparan para representar al país en su regreso a un Mundial Sub-17 después de 38 años.
16/10/2025 8:01
Luego de 38 años de ausencia en una Copa del Mundo de la categoría, la Selección Boliviana Sub-17 vive momentos de emoción e ilusión en su camino rumbo al Mundial que se celebrará en noviembre en Qatar.
Este jueves por la mañana, el combinado juvenil emprendió viaje a Buenos Aires, Argentina, donde disputará dos partidos amistosos como parte de su preparación final.
“Estamos emocionados, felices por esta oportunidad. Nos preparamos con intensidad y estamos listos para competir de la mejor manera”, comentó uno de los convocados. Los futbolistas destacaron también el apoyo incondicional de sus familias y el buen ambiente dentro del grupo.
Actualmente, son 19 los jugadores convocados que viajan a Argentina, y allí se sumarán tres legionarios: Borda, Zurita y Vea. El profesor Perrota destacó el compromiso y la madurez del grupo.
“Es una alegría inmensa para todos. Este es el quinto torneo que dirigimos y sabemos cómo manejar esta carga competitiva”, señaló.
Bolivia debutará el próximo 3 de noviembre ante Sudáfrica en el Mundial Sub-17. La expectativa es alta, tanto dentro como fuera del país, y el plantel espera dejar en alto el nombre de Bolivia en un torneo que marcará historia para una generación que sueña en grande.
