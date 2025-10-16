TEMAS DE HOY:

La Sub-17 parte rumbo a Argentina para su preparación previa al Mundial de Qatar

Con emoción y compromiso, los jóvenes futbolistas bolivianos se preparan para representar al país en su regreso a un Mundial Sub-17 después de 38 años.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/10/2025 8:01

Santa Cruz, Bolivia

Luego de 38 años de ausencia en una Copa del Mundo de la categoría, la Selección Boliviana Sub-17 vive momentos de emoción e ilusión en su camino rumbo al Mundial que se celebrará en noviembre en Qatar.

Este jueves por la mañana, el combinado juvenil emprendió viaje a Buenos Aires, Argentina, donde disputará dos partidos amistosos como parte de su preparación final.

“Estamos emocionados, felices por esta oportunidad. Nos preparamos con intensidad y estamos listos para competir de la mejor manera”, comentó uno de los convocados. Los futbolistas destacaron también el apoyo incondicional de sus familias y el buen ambiente dentro del grupo.

El director técnico Jorge Perrota brindó detalles del itinerario y la planificación. “Vamos a disputar dos amistosos en Argentina para que los chicos agarren ritmo. Volvemos el 22 a Santa Cruz y el 23 partimos a Doha, donde intentaremos jugar dos partidos más antes del debut”, explicó el estratega argentino, quien dirige al plantel juvenil desde hace varios meses.

Actualmente, son 19 los jugadores convocados que viajan a Argentina, y allí se sumarán tres legionarios: Borda, Zurita y Vea. El profesor Perrota destacó el compromiso y la madurez del grupo.

“Es una alegría inmensa para todos. Este es el quinto torneo que dirigimos y sabemos cómo manejar esta carga competitiva”, señaló.

Bolivia debutará el próximo 3 de noviembre ante Sudáfrica en el Mundial Sub-17. La expectativa es alta, tanto dentro como fuera del país, y el plantel espera dejar en alto el nombre de Bolivia en un torneo que marcará historia para una generación que sueña en grande.

