Emacruz informó que pagará a la empresa de aseo Piraí para evitar la suspensión del servicio

La Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz) informó que este jueves 16 de octubre de 2025 se efectuará el desembolso correspondiente a la Empresa de Aseo Urbano Piraí, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de recolección y limpieza en toda la ciudad.

El anuncio se da luego de que la empresa comunicara que suspendería el servicio desde las 00:00 de este jueves debido a la falta de pago por parte de EMACRUZ.

En el comunicado, la entidad municipal señaló que ya se ha coordinado con la empresa para normalizar las rutas y frecuencias "a la brevedad", priorizando las zonas con mayor acumulación de residuos.

Emacruz pidió la comprensión de la población y solicitó no disponer los residuos sólidos fuera de los horarios establecidos para cada barrio, con el fin de evitar mayores inconvenientes mientras se retoma la regularidad del servicio.

Mira la programación en Red Uno Play