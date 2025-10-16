¿Cómo surgió la idea de “Hermanos Riñones”? Hablamos en exclusiva con el creador del video viral

El video animado de Los Hermanos Riñones se ha vuelto un fenómeno viral en redes sociales, superando los 200 millones de visualizaciones en menos de un mes. En una entrevista exclusiva con el programa Que no me pierda, el creador del contenido, Jonathan Díaz, habló desde España sobre el origen del proyecto, su impacto y lo que viene a futuro.

Díaz, de nacionalidad hondureña y radicado en España desde hace un año y medio, contó que su canal surgió a partir de su propia transformación personal, luego de superar un sobrepeso de 120 kilos.

“Quise transmitir lo que aprendí durante mi cambio físico”, explicó. Tras probar distintos formatos, encontró gran aceptación al utilizar personajes animados con forma de órganos, lo que conectó de inmediato con el público.

Díaz produce todo el contenido él solo, desde los bocetos a mano, el diseño de personajes, la investigación médica, el guion y la animación final.

“Tardo entre 15 a 20 días desde el momento en que inicio a bocetear el personaje, sus características, la investigación de todos sus procesos, funciones o afecciones. Luego armo la trama, si habrá villanos o personajes secundarios. Cuando ya tengo el guion listo, empiezo a digitalizarlo”, explicó.

El canal de TikTok ya cuenta con 13 capítulos, todos producidos por él mismo: desde el diseño y guion hasta la animación. El capítulo de los riñones fue el que mayor éxito tuvo hasta ahora, con más de 2,2 millones de likes, 793 mil compartidos y 27 mil comentarios.

Finalmente, adelantó en Que no me pierda que el próximo video estará centrado en el hígado y promete tener un impacto similar o incluso mayor al de los riñones.

Mira la programación en Red Uno Play