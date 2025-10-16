TEMAS DE HOY:

Un incendio se registró en el parque del barrio Tajibo 1, zona Los Lotes

Vecinos del sector alertaron a los bomberos tras observar que el parque Autonómico comenzaba a arder. El fuego fue controlado y se presume que un cigarrillo mal apagado podría haberlo provocado.

Jhovana Cahuasa

16/10/2025 8:27

Foto: Red Uno
El sargento Wilfredo Rodríguez, miembro del cuerpo de Bomberos de la Policía, informó que el incendio fue sofocado tras varios minutos de trabajo conjunto entre bomberos y vecinos del lugar.

“Inmediatamente se desplazó una unidad. Se podía apreciar un incendio tipo pastizal, ya que es un parque recreativo que está en abandono. Se ha trabajado de forma conjunta con los bomberos del municipio”, manifestó Rodríguez.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración, aunque el siniestro dejó parte del área verde afectada.

Las autoridades recomiendan a la población evitar encender fuego en zonas con vegetación seca, y señalaron que una colilla de cigarrillo mal apagada podría haber sido la causa del incendio.

 

