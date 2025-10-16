Al menos cuatro policías heridos tras protesta en Lima contra el nuevo gobierno de José Jerí

Al menos cuatro policías resultaron heridos la noche de este miércoles en Lima, tras una protesta masiva que reunió a miles de personas frente al Congreso, en rechazo al nuevo gobierno transitorio de José Jerí, quien asumió el poder tras la destitución de Dina Boluarte.

Las manifestaciones también se replicaron en Arequipa, Cusco, Puno y otras ciudades, bajo consignas contra la clase política y la creciente ola de inseguridad, extorsiones y asesinatos que afecta a múltiples sectores del país.

“Yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde el Estado”, afirmó Amanda Meza, manifestante en Lima.

Enfrentamientos y represión

Al caer la noche, grupos de manifestantes intentaron avanzar hacia el Congreso y derribar las vallas de seguridad. La policía respondió con gases lacrimógenos, escudos y bastones, en medio de una lluvia de piedras y fuegos artificiales lanzados por algunos asistentes.

El general Óscar Arriola, comandante general de la Policía, confirmó que cuatro efectivos resultaron heridos y fueron evacuados de la zona.

“Hubo un alto grado de violencia, daño a la propiedad pública y agresión a policías”, declaró a radio RPP.

Hasta el momento, no se han reportado heridos entre manifestantes, aunque organizaciones de derechos humanos aún no emiten un informe oficial.

Jóvenes, feministas y nuevas banderas de protesta

A la marcha también se sumaron colectivos feministas, que expresaron su rechazo al nuevo presidente por una denuncia de presunta violación sexual archivada por la fiscalía en agosto.

Otro grupo visible fue el de jóvenes de la Generación Z, entre 18 y 30 años, que marcharon con la bandera de One Piece, símbolo de protesta juvenil adoptado globalmente como rechazo al mal gobierno.

“Ni un muerto más” fue el grito que unificó a las distintas voces en la marcha.

Según cifras oficiales y de fuentes independientes, al menos 78 personas —entre policías, manifestantes y periodistas— han resultado heridas en las protestas registradas en el último mes.

