TEMAS DE HOY:
Caso Pojo Niño atropellado Triple colisión

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Vuelve la magia”, así reaccionaron los compañeros de Ramiro Vaca tras conocerse la fecha de su retorno

Compañeros en el fútbol del jugador boliviano se expresaron en redes sociales tras conocerse cuándo volverá a jugar.

Martin Suarez Vargas

16/10/2025 10:58

Ramiro Vaca, jugador de Bolívar y los mensajes de apoyo de sus compañeros en redes sociales. Foto: internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Jugadores del ámbito local manifestaron su alegría en redes sociales por la fecha de retorno a las canchas de Ramiro Vaca, luego de la sanción impuesta por la Conmebol debido a un caso de dopaje positivo involuntario.

Santiago Echevarría escribió: “Se termina la injusticia, amigo. Qué alegría por vos”. Mientras tanto, Jesús Sagredo comentó:

“Pronto de regreso, hermanito”. Otro de los mensajes llegó del argentino Ignacio Gariglio, quien expresó: “¡Vamos, amigo!”, acompañado de los emojis de un corazón y un brazo en señal de fuerza.

Por su parte, José Sagredo no se quedó atrás y publicó:

“Vuelve la magia”. Asimismo, Leonel Justiniano destacó las cualidades futbolísticas de Vaca dentro del campo de juego.

Finalmente, Fábio, exjugador de Bolívar, también le dedicó unas palabras:

“Sí, hermano. Te quiero”.

De esta manera, jugadores y exjugadores de Bolívar mostraron su alegría por la confirmación de la fecha de retorno de Ramiro Vaca, prevista para enero de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD