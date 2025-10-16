“Vuelve la magia”, así reaccionaron los compañeros de Ramiro Vaca tras conocerse la fecha de su retorno

Jugadores del ámbito local manifestaron su alegría en redes sociales por la fecha de retorno a las canchas de Ramiro Vaca, luego de la sanción impuesta por la Conmebol debido a un caso de dopaje positivo involuntario.

Santiago Echevarría escribió: “Se termina la injusticia, amigo. Qué alegría por vos”. Mientras tanto, Jesús Sagredo comentó:

“Pronto de regreso, hermanito”. Otro de los mensajes llegó del argentino Ignacio Gariglio, quien expresó: “¡Vamos, amigo!”, acompañado de los emojis de un corazón y un brazo en señal de fuerza.

Por su parte, José Sagredo no se quedó atrás y publicó:

“Vuelve la magia”. Asimismo, Leonel Justiniano destacó las cualidades futbolísticas de Vaca dentro del campo de juego.

Finalmente, Fábio, exjugador de Bolívar, también le dedicó unas palabras:

“Sí, hermano. Te quiero”.

De esta manera, jugadores y exjugadores de Bolívar mostraron su alegría por la confirmación de la fecha de retorno de Ramiro Vaca, prevista para enero de 2026.

