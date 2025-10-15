Red Uno transmitirá por su sitio web la semifinal del Mundial Sub-20 entre Argentina y Colombia

La Red Uno transmitirá en vivo, a través de su página web, la segunda semifinal del Mundial Sub-20 que protagonizarán Argentina y Colombia, dos selecciones que llegan en gran nivel y se perfilan como favoritas para ganar el certamen.

El encuentro se disputará hoy desde las 19:00 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. Ambas selecciones vienen de dejar en el camino a rivales de peso: Argentina eliminó a México tras vencerla por 2-0, mientras que Colombia superó 3-2 a España.

El duelo promete intensidad y calidad futbolística, con dos equipos que han mostrado solidez en defensa y efectividad en ataque.

No se pierda este partidazo en vivo por la página web de Red Uno, que llevará todas las emociones del Mundial Sub-20 directamente hasta su pantalla.

Mira la programación en Red Uno Play