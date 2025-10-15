Red Uno transmitirá por su sitio web la semifinal del Mundial Sub-20 entre Argentina y Colombia

Desde las 19:00 de hoy miércoles, usted podrá ver en vivo el duelo entre Argentina y Colombia por la semifinal del Mundial Sub-20 a través de la página web de Red Uno.
La Red Uno transmitirá en vivo, a través de su página web, la segunda semifinal del Mundial Sub-20 que protagonizarán Argentina y Colombia, dos selecciones que llegan en gran nivel y se perfilan como favoritas para ganar el certamen.
El encuentro se disputará hoy desde las 19:00 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. Ambas selecciones vienen de dejar en el camino a rivales de peso: Argentina eliminó a México tras vencerla por 2-0, mientras que Colombia superó 3-2 a España.
El duelo promete intensidad y calidad futbolística, con dos equipos que han mostrado solidez en defensa y efectividad en ataque.
No se pierda este partidazo en vivo por la página web de Red Uno, que llevará todas las emociones del Mundial Sub-20 directamente hasta su pantalla.
