Japón toma vuelo con su primer triunfo en el debut del Mundial Sub-20 ante Egipto

Japón se impuso por 2-0 este sábado sobre Egipto en el estreno del Grupo A del Mundial Sub-20 de la FIFA, en el Estadio Nacional de Santiago, donde logró resolver con goles oportunos su primer partido del torneo con sus estrellas de la J-League.



El primer gol llegó de penalti, en el minuto 29, marcado por el capitán y mediocentro Rion Ichihara, del Ōmiya Ardija, y el segundo tanto lo hizo la figura Hisatsugu Ishii, del Shonan Bellmare, empezando el segundo tiempo.



Los vistosos Yuto Ozeki, del Kawasaki Frontale, y su compañero de club Soma Kanda se lucieron con su velocidad en ataque, combinados con Shunsuke Saito, del Mito Hollyhock, especialmente por la banda izquierda, pero sufrieron en la diferencia física con su rival.



Aunque Japón fue efectivo para manejar el partido, la derrota de los Faraones tuvo un protagonista con una mala tarde, el lateral derecho Seif Safaga, del Enppi de la Liga Premier egipcia, quien cometió la falta para el penalti y salió mal al corte de la jugada que produjo el segundo gol.



El zaguero sucumbió al error ante las constantes entradas al área del equipo japonés y derribó al volante ofensivo Saito, lo que permitió el 1-0 convertido por Ichihara, con una definición al palo derecho del arco egipcio.



Safaga quiso reivindicarse y se involucró en algunas jugadas de ataque, incluso pisando el área para buscar el gol, pero en una ofensiva por su flanco volvió a equivocarse.



El zaguero no logró cortar un pase que terminó llegando a Ishii, quien desde el frontal del área sacó un fuerte remate bajo pegado al palo izquierdo para poner el 2-0, en el minuto 47.



El cuadro africano no lució superado a pesar de la derrota, incluso llegó a mostrar porqué fue semifinalista de la Copa Africana de Naciones Sub-20 en buenos pasajes al ataque durante el primer tiempo.



El centro delantero Ahmed Naiel, del Haras El Hodoud y el extremo por izquierda Hamed Abdallah, del Enppi tuvieron buenas combinaciones, junto al ‘10’ Mohamed Ali, pero con poca definición en el área.



Incluso los Faraones dejaron la sensación de que podían buscar un empate, pero el gol temprano en el segundo tiempo los amilanó y restó empuje a la ofensiva ante unos veloces japoneses que terminaron desgastándolos.



Japón confirmó su favoritismo con la segunda victoria en el historial del Mundial Sub-20 ante Egipto, al que ya había vencido por 1-0 en la edición de 2003.



En la segunda fecha del Grupo A, que se disputará el martes 30 de septiembre en Santiago, Egipto jugará con Nueva Zelanda y Japón ante Chile.

