Interceptan avioneta con cocaína procedente de Bolivia en Brasil

Las autoridades brasileñas interceptaron una avioneta con matrícula falsa procedente de Bolivia que transportaba una tonelada de cocaína.

La aeronave ingresó ilegalmente al espacio aéreo brasileño y fue detectada por los radares de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) cuando aterrizó en una pista clandestina dentro de una hacienda en la región fronteriza con Bolivia y Paraguay.

La avioneta no contaba con plan de vuelo ni autorización para ingresar a Brasil, lo que activó el protocolo de seguridad aérea. Aviones militares fueron desplegados para su interceptación, pero no lograron detenerla en el aire.

Sin embargo, lograron ubicarla en tierra, en una pista clandestina en el municipio de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, una zona frecuentemente utilizada por narcotraficantes para el tráfico de drogas.

Aunque la mayoría de los involucrados logró huir, tres personas fueron detenidas durante los operativos de búsqueda en los alrededores y trasladadas a las celdas de la Policía Federal en Cuiabá, capital del estado.

Durante la inspección, las autoridades hallaron 31 fardos de cocaína, de los cuales 17 aún se encontraban dentro de la avioneta. El resto estaba parcialmente cargado en una camioneta o escondido en zonas boscosas cercanas a la pista de aterrizaje.

