Tony Janzen Valverde Victoriano, de apenas 20 años, es el verdadero nombre y rostro detrás de "Pequeño J", el capo narco peruano señalado como el autor intelectual del brutal triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, Argentina.

Fuentes de la investigación confirmaron que el joven, nacido en La Libertad, Perú, está intentando escapar Argentina, lo que motivó la decisión de difundir públicamente su identidad e imagen para alertar a las fuerzas de seguridad, según publica Clarín en un extenso reportaje.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se cree que "Pequeño J" ordenó el asesinato de las tres jóvenes "para dar un mensaje" a las líneas medias de su organización criminal.

Revelan la identidad de "Pequeño J", el narco acusado de ordenar el triple crimen en Argentina

Operativo fallido y búsqueda internacional

La semana pasada, la Policía Bonaerense irrumpió en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires para intentar localizar a "Pequeño J" en un bar y un refugio que utilizaba, pero el capo narco ya había huido. Un video del operativo fallido se difundió este viernes, mostrando a los oficiales ingresando al barrio en la búsqueda.

Mientras tanto, la Justicia emitió una circular roja de Interpol para su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), quien tiene pedido de captura nacional e internacional. A Ozorio se le imputa la coautoría del delito de "triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

La notificación roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio.

Según la notificación de Interpol, los asesinos "aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento" de las víctimas al cometer los crímenes, ejerciendo además "violencia de género".

En un avance clave para la causa, un nuevo sospechoso fue detenido en Bolivia en la noche del viernes. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano con DNI argentino para extranjeros, acusado de ser uno de los conductores de apoyo que participaron en el traslado de las chicas desde La Matanza hasta la casa de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto detenido.

Sotacuro fue localizado y arrestado en un hospedaje de Villazón, luego de cruzar desde La Quiaca, Jujuy. Se esperaba su traslado a Buenos Aires este sábado para ser entregado a la Justicia bonaerense que lleva adelante la investigación.

Además, hay otros cuatro detenidos en la causa: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). La investigación determinó que todos ellos "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes con armas blancas" contra las víctimas.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Mira la programación en Red Uno Play