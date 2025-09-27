En un hostal: así fue capturado en Bolivia el acusado por el crimen de tres jóvenes en Argentina

En un operativo transfronterizo de alta complejidad, las fuerzas de seguridad bolivianas y argentinas lograron la captura de un hombre señalado como presunto cómplice del triple crimen que conmociona a Argentina, un caso de alto impacto relacionado con el narcotráfico.

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano que, según las autoridades argentinas, está vinculado a la logística del traslado de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Sotacuro fue detenido la noche del viernes en un hostal de la ciudad de Villazón, a solo 600 metros de la frontera con La Quiaca (Argentina), confirmando así que el sospechoso buscó refugio en territorio boliviano.

Un operativo coordinado

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informaron que la detención se logró gracias a la rápida coordinación y colaboración de la Policía Nacional de Villazón y la Policía de Jujuy (Argentina).

Según Monteoliva, tras detectar que Sotacuro, propietario de uno de los vehículos utilizados en el hecho, había cruzado la frontera, se activó la alerta. La búsqueda, que inició en La Quiaca, se extendió a Villazón, donde finalmente fue localizado solo en una habitación del Hostal Villazón. El procedimiento contó con la dirección del fiscal argentino Alberto Mendevil, en coordinación con la Fiscalía de Villazón, y se concretó alrededor de las 20:30 horas.

Trámite de extradición en curso

Sotacuro es el quinto detenido en la causa que investiga el asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. El sujeto es señalado como uno de los conductores que dio apoyo a la camioneta que llevó a las víctimas desde La Matanza hasta el lugar donde fueron torturadas y asesinadas, presuntamente, como parte de un ajuste de cuentas narco.

Tras su captura, Sotacuro fue puesto a disposición de las autoridades bolivianas para iniciar el trámite de extradición a la Argentina. Se espera que sea trasladado a la sede de la Policía Federal en La Quiaca (Jujuy) en las próximas horas.

