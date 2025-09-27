"Vayan preparando el próximo velorio": Hermana de una de las víctimas del triple crimen en Argentina, recibe escalofriante amenaza

Agostina Gutiérrez, la hermana de Lara Gutiérrez (una de las tres jóvenes brutalmente asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela, Argentina), continúa siendo blanco de graves amenazas a través de redes sociales. La joven de 20 años recibió un mensaje alarmante en su cuenta de Instagram este viernes que decía: "Vayan preparando el próximo velorio".

Agostina, quien podría aportar información crucial sobre el móvil de los femicidios, recibió múltiples mensajes intimidantes desde el asesinato de su hermana Lara y sus amigas, Brenda del Castillo y Morena Verdi, según el informe de Crónica. Las tres jóvenes fueron secuestradas, torturadas y desmembradas por una banda vinculada al narcotráfico, y sus crímenes fueron, incluso, transmitidos en vivo.

Una de las amenazas que recibió la hermana de Lara Gutiérez, la joven de 15 años asesinada por narcos.

Amenazas vinculan a la víctima con narcotráfico y una cifra millonaria

La nueva ola de amenazas sugiere un trasfondo narco en el caso. Otros mensajes recibidos por Agostina en Instagram mencionan una fuerte suma de dinero: "Vamos por vos, devolvé la plata, 400.000 dólares. Devolvé lo que ya sabés sino te espera lo peor vigilanta". Cuatro personas ya fueron detenidas e imputadas por "homicidio calificado" en relación con el brutal triple crimen.

Ante la escalada de violencia verbal, el abogado de la familia Gutiérrez, Alejandro Cipolla, expresó su preocupación por la seguridad de Agostina y sus parientes.

"Se manejan [los narcotraficantes] con un grado de impunidad y de poder que es atemorizante", advirtió Cipolla. El letrado pidió que se preserve la integridad física de las familias para evitar represalias, señalando que cree que los abogados del caso también podrían ser amenazados.

En declaraciones a TN, Cipolla enfatizó la seriedad de la situación, sugiriendo que la organización detrás de los crímenes es "muy poderosa, con vinculaciones políticas y con la policía".

"No creo que hayan podido manejarse de esta manera, tan impune por tanto tiempo, sin ser detectados", manifestó, subrayando que "Argentina ya no es un país de tránsito; es un país de tránsito, de consumo y de exportación" de droga.

La despedida de una hermana

Días antes de las últimas amenazas, Agostina había compartido un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales para su hermana, Lara, que tenía 15 años. "Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor, ya no podemos más", escribió junto a una foto abrazando a la víctima.

La despedida de Agustina Gutiérrez a su hermana Lara.

