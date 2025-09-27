¿Cómo será la inauguración del Mundial Sub-20 que transmitirá reduno.com.bo?

Esta tarde, Red Uno de Bolivia transmitirá totalmente en vivo la primera jornada del Mundial Sub-20, a través de nuestro sitio web, www.reduno.com.bo, donde podrás ver tanto el acto inaugural como el primer partido del anfitrión del torneo.

La fiesta de apertura

La emoción comenzará con una breve, pero vibrante ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. A las 18:40 (hora de Bolivia), se tiene previsto un acto musical de solo ocho minutos. El espectáculo contará con el regreso al escenario de Los Ramblers, quienes interpretarán la icónica canción oficial del Mundial de 1962. También se presentarán Los Miserables con su emblemática pieza "El Crack", inyectando energía a la fiesta.

Además, la FIFA tiene planificado un show de drones durante el medio tiempo del partido inaugural, prometiendo un espectáculo visual de primer nivel.

El choque inicial: Chile vs. Nueva Zelanda

Una vez finalizada la ceremonia, la atención se centrará en el campo. A las 19:00 (hora de Bolivia), el balón rodará en el Estadio Nacional para el esperado encuentro entre Chile y Nueva Zelanda, que abre el Grupo A del torneo.

Así, la transmisión digital de reduno.com.bo comenzará con una previa especial. El periodista José Quino será el encargado de llevar la emoción del relato a los hogares bolivianos.

Este duelo es crucial para ambas selecciones, que buscarán sumar sus primeros puntos en un grupo de gran nivel que también integran Japón y Egipto. El Mundial Sub-20, que se desarrolla del 9 al 19 de septiembre, reúne a las futuras promesas del fútbol internacional. La actual campeona es Uruguay, que levantó el título en 2023, pero no pudo clasificar en esta ocasión.

Recuerda que la señal del acto inaugural y el partido estará disponible exclusivamente a través de www.reduno.com.bo para todos los aficionados en Bolivia.

