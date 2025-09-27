TEMAS DE HOY:
Enfrentamiento entre choferes Triple crimen en Argentina. Trabajadora drogada

33ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Cómo será la inauguración del Mundial Sub-20 que transmitirá reduno.com.bo?

A través de nuestro sitio web, www.reduno.com.bo, podrás ver tanto el acto inaugural como el primer partido del anfitrión del torneo.

Red Uno de Bolivia

27/09/2025 11:37

Chile recibe por segunda vez en su historia la Copa del Mundo Sub 20. © SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT
Chile

Escuchar esta nota

Esta tarde, Red Uno de Bolivia transmitirá totalmente en vivo la primera jornada del Mundial Sub-20, a través de nuestro sitio web, www.reduno.com.bo, donde podrás ver tanto el acto inaugural como el primer partido del anfitrión del torneo.

La fiesta de apertura

La emoción comenzará con una breve, pero vibrante ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. A las 18:40 (hora de Bolivia), se tiene previsto un acto musical de solo ocho minutos. El espectáculo contará con el regreso al escenario de Los Ramblers, quienes interpretarán la icónica canción oficial del Mundial de 1962. También se presentarán Los Miserables con su emblemática pieza "El Crack", inyectando energía a la fiesta.

Además, la FIFA tiene planificado un show de drones durante el medio tiempo del partido inaugural, prometiendo un espectáculo visual de primer nivel.

El choque inicial: Chile vs. Nueva Zelanda

Una vez finalizada la ceremonia, la atención se centrará en el campo. A las 19:00 (hora de Bolivia), el balón rodará en el Estadio Nacional para el esperado encuentro entre Chile y Nueva Zelanda, que abre el Grupo A del torneo. 

Así, la transmisión digital de reduno.com.bo comenzará con una previa especial. El periodista José Quino será el encargado de llevar la emoción del relato a los hogares bolivianos.

Este duelo es crucial para ambas selecciones, que buscarán sumar sus primeros puntos en un grupo de gran nivel que también integran Japón y Egipto. El Mundial Sub-20, que se desarrolla del 9 al 19 de septiembre, reúne a las futuras promesas del fútbol internacional. La actual campeona es Uruguay, que levantó el título en 2023, pero no pudo clasificar en esta ocasión.

Recuerda que la señal del acto inaugural y el partido estará disponible exclusivamente a través de www.reduno.com.bo para todos los aficionados en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

La liga - atl. madrid vs real madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

La liga - atl. madrid vs real madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD