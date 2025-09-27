Un celular, un cuchillo y la reacción de dos estudiantes: así frustraron un asalto en el Plan 3000

Dos estudiantes menores de edad se convirtieron en protagonistas de un hecho al reducir a un asaltante armado que intentó robarles sus celulares en la avenida Transcontinental, zona del Plan Tres Mil. Ocurrió la tarde del viernes, cuando los jóvenes esperaban el transporte público.

Según los testimonios de vecinos y otros transeúntes, el delincuente, armado con un cuchillo de mesa, sorprendió a las víctimas y logró arrebatar uno de los teléfonos. Sin embargo, la rápida reacción de los estudiantes cambió el curso de los acontecimientos: uno de ellos sujetó al sujeto por las piernas mientras la otra estudiante lo tenía del cuello, en un forcejeo que quedó registrado por cámaras de seguridad.

“Un malviviente asaltó a dos jóvenes que salían, dos jovencitos que salían de acá del colegio y les sacó dos teléfonos que tenían en manos, pero gracias a Dios los jovencitos valientes lograron persuadir al maleante. La niña lo tenía del cuello al maleante y el chico de las piernas al muchacho, entonces lograron con la ayuda de los vecinos que pasaban agarrarlo. Tenía un cuchillo de mesa en las manos”, relató una vecina.

Consultada sobre si el sujeto estaba acompañado, la vecina agregó: “Aparentemente estaba solo”.

Otro vivientes del lugar describió la escena posterior al enfrentamiento: “El chico estaba todo ensangrentado, tenía la boca partida, su labio lleno de sangre. La chica presentaba contusiones en la cabeza, estaba aturdida y asustada. Los dos muchachos valientes, pero la verdad es que después de eso han quedado muy asustados”.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y solicitaron mayor presencia policial: “Pedimos mucha más protección, patrullaje, que pase más por aquí la patrulla; todo el tiempo hay este tipo de asaltos”, concluyó un residente.

La intervención de los vecinos permitió inmovilizar al agresor, quien posteriormente fue entregado a la Policía Boliviana.

A continuación, el video:

