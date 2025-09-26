¡Tristeza en el fútbol! Sergio Busquets anuncia su retiro a los 37 años con un emotivo mensaje

Sergio Busquets, uno de los grandes referentes del fútbol español y mundial, anunció este jueves que pondrá fin a su carrera profesional a los 37 años. El mediocampista eligió un video emotivo para comunicar que se retirará una vez concluida la participación del Inter Miami en la actual temporada de la MLS, donde el club ya aseguró su presencia en los playoffs.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido. Todo final es un nuevo comienzo”, expresó el exjugador del Barcelona y de la selección española, agradeciendo a los clubes, compañeros, aficionados y a su familia por acompañarlo en sus casi dos décadas de trayectoria.

Busquets cierra una carrera brillante con más de 800 partidos disputados a nivel de clubes y cerca de 150 apariciones con España. Fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010, conquistó nueve ligas españolas, tres Champions League y un total de 36 títulos. Su estilo redefinió la posición de mediocentro defensivo en el mítico equipo del Barcelona dirigido por Pep Guardiola.

El volante, que llegó en 2023 a Inter Miami para compartir vestuario nuevamente con Lionel Messi, sigue mostrando su jerarquía en la MLS. Incluso en el último partido, ante New York City, regaló una asistencia de lujo al argentino en la victoria 3-0.

Con un legado imborrable en la historia del fútbol, Busquets encara sus últimos meses como jugador profesional, dejando abierta la incógnita de si en el futuro continuará ligado al deporte desde otra faceta.

