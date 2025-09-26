Liga de Quito de Villamil avanzó a semifinales de la Libertadores tras eliminar a Sao Paulo

En el partido por la llave 1, LDU Quito venció por la mínima diferencia en el estadio el Morumbí. En el minuto 40 del primer tiempo, Jeison Medina escribió el desenlace del partido al convertir el gol que definió el destino del encuentro.

Un remate de Emiliano Rigoni terminó en el palo a los 8 minutos del primer tiempo y São Paulo perdió su chance de ponerse en ventaja.

Con un 69% de dominio de la pelota y 4 de remates, São Paulo buscó posicionarse en el área rival pero no fue suficiente para desestabilizar el marcador.

Gonzalo Valle tuvo una gran actuación. El portero de Liga de Quito fue protagonista frente a São Paulo: contuvo 11 disparos y efectuó 6 pases correctos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Jeison Medina. El atacante de Liga de Quito brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 5 pases correctos.

El DT de São Paulo, Hernán Crespo, presentó una disposición táctica 3-5-2 con Rafael en el arco; Sabino, Robert Arboleda y Alan Franco en la línea defensiva; Emiliano Rigoni, Damián Bobadilla, Pablo Maia, Enzo Díaz y Rodriguinho en el medio; y Luciano y Ferreira en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Tiago Nunes salió con una disposición táctica 3-5-2 con Gonzalo Valle bajo los tres palos; Gian Franco Allala, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez en defensa; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo y Bryan Ramírez en la mitad de cancha; y Lisandro Alzugaray y Jeison Medina en la delantera.

Alexis Herrera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Con este triunfo, LDU Quito dejó fuera del torneo a São Paulo y accedió a Semifinales de la Copa Libertadores.

Cambios en São Paulo

45' 2T - Salieron Damián Bobadilla por Juan Dinenno y Alan Franco por Maílton

65' 2T - Salieron Ferreira por Lucas Moura y Emiliano Rigoni por Lucca

80' 2T - Salió Rodriguinho por Alisson

Amonestado en São Paulo:

49' 2T Robert Arboleda (Conducta antideportiva)

Cambios en Liga de Quito

66' 2T - Salió Jeison Medina por Michael Estrada

78' 2T - Salieron Fernando Cornejo por Kevin Minda y Lisandro Alzugaray por Lautaro Pastrán

88' 2T - Salió Bryan Ramírez por Richard Mina

Amonestados en Liga de Quito:

13' 1T Fernando Cornejo (Conducta antideportiva) y 35' 1T José Quintero (Demorar el juego)

