Identifican al reo brasileño asesinado con 25 puñaladas en el penal de El Abra de Cochabamba

Un crimen brutal sacudió el penal de máxima seguridad de El Abra. La víctima, identificada como Edivaldo Brandon Rodríguez Da Silva, de nacionalidad brasileña y 36 años de edad, fue asesinado la tarde del 25 de septiembre con 25 puñaladas dentro del recinto carcelario.

El fiscal departamental Osvaldo Tejerina confirmó que Rodríguez Da Silva se encontraba con detención preventiva por el asesinato de Edgar Dorado, alias “El Jefe”, ocurrido en julio de este año en el departamento del Beni. Había sido trasladado al penal de El Abra apenas tres días antes del ataque.

El autor del crimen fue identificado como Marco Antonio Flores Paucara, también de 36 años, quien cumple condena por otro asesinato y que ya había tenido conflictos previos con la víctima en otros recintos penitenciarios.

Según los primeros reportes, todo apunta a rencillas personales como posible móvil del ataque. Testigos aseguraron que ambos internos tenían antecedentes de enfrentamientos violentos.

El informe preliminar de la autopsia reveló que Rodríguez Da Silva sufrió al menos 25 heridas punzocortantes, lo que evidencia la ferocidad del ataque. El levantamiento legal del cadáver se realizó la noche del miércoles, y las investigaciones continúan para determinar con exactitud las circunstancias del homicidio.

El agresor permanece bajo custodia y podría enfrentar nuevos cargos por este asesinato. Por ahora, las autoridades del Régimen Penitenciario anunciaron que se reforzará la seguridad en el penal ante la preocupación por la violencia interna.

