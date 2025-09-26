Un brutal accidente de tránsito ocurrido en la zona del Cambódromo mantiene en vilo a dos familias que hoy luchan por salvar la vida de sus hijos, ambos internados en terapia intensiva después de que un vehículo a alta velocidad los embistiera cuando regresaban a casa tras jugar fútbol.

Las imágenes de las cámaras de seguridad no dejan dudas, un motorizado blanco invade la acera, arrolla a tres jóvenes y huye del lugar sin auxiliar a las víctimas. El hecho, ocurrido el fin de semana, ha desatado la indignación de la población y un pedido desesperado de justicia.

“Mi hijo tiene la cabeza operada, el brazo quebrado… está grave. Lo dejó botado como un perro”, dijo entre lágrimas Daisy Rojas, madre de una de las víctimas, en entrevista con El Mañanero. “Un señor me avisó que mi hijo fue atropellado, yo salí de mi casa corriendo y mi hijo estaba en la avenida, no se movía”, contó visiblemente afectada. Su hijo, de 22 años, es padre de tres niños pequeños. “Ahora, ¿quién va a mantener a sus hijos si él no puede trabajar?”, se preguntó desconsolada.

¡Los atropelló, se fugó y volvió a mirar! Tres amigos fueron atropellados en el Cambódromo. Foto: Red Uno

Herminia Mamani, madre de otro de los heridos, relató que su hijo, de solo 15 años, también está en terapia intensiva. “Salió como siempre a jugar fútbol, confiada en que volvería sano a casa. Ahora los médicos me dicen que tiene un golpe fuerte en la cabeza y que su estado es delicado. No puede ser que este hombre lo haya atropellado y se haya dado a la fuga. Pedimos justicia”, reclamó.

Las familias, además, atraviesan una crisis económica para cubrir los gastos médicos en una clínica privada. Piden ayuda a la población y a las autoridades para salvar la vida de sus hijos.

El abogado de las familias, Luis Frías, expresó su indignación por la magnitud del accidente y la conducta del presunto responsable. “Estamos consternados con este hecho. Agradecemos a la policía y al coronel Villarroel de la EPI 8, que están brindando todo el apoyo especializado en el operativo de tránsito para poder dar con el paradero del conductor”, señaló.

Frías confirmó que las imágenes en poder de las familias muestran al vehículo circulando a gran velocidad, impactando contra los tres jóvenes y huyendo del lugar sin prestar auxilio. “Se observa claramente que después de atropellarlos se da a la fuga, vuelve al sitio, pero en ningún momento brinda ayuda a las víctimas. Eso es omisión de socorro, un delito que no puede quedar impune”, remarcó.

El abogado también denunció que el conductor, lejos de someterse a la justicia, ha evitado todo contacto con las autoridades. “No se presentó a la policía, no se sometió a un dosaje etílico, y según testigos hasta dijo que iba a llevar el vehículo a un taller, cuando lo primero que debía hacer era auxiliar a los heridos”, indicó.

Finalmente, Frías pidió la aprehensión inmediata del responsable y la retención del motorizado. “Estamos hablando de dos víctimas graves, un menor de edad y un padre de familia que están en terapia intensiva. No puede haber privilegios ni demoras, exigimos justicia”, sentenció.

Mira la programación en Red Uno Play