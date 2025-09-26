TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE Saracho Fest Estafa en monedas digitales

34ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Anticipó y fue clave! Así nació el gol de Liga en Brasil con Villamil como protagonista (Video)

La clasificación de Liga nació en la cabeza de Villamil, el boliviano cedió un pase clave para el gol y clasificación del conjunto ecuatoriano.

Martin Suarez Vargas

26/09/2025 11:44

El boliviano Gabriel Villamil, que acompañó la jugada del gol, junto al autor del tanto Jeison Medina. Foto: Redes sociales.
Brasil.

Escuchar esta nota

El gol que dio la victoria a Liga de Quito frente a Sao Paulo en el estadio Morumbi tuvo un protagonista silencioso pero decisivo: el boliviano Gabriel Villamil. La jugada se produjo a los 40 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina mal ejecutado por el equipo local.

Un defensor de Liga bloqueó inicialmente el balón, pero el equipo paulista intentó un segundo centro. Villamil, bien posicionado, logró un bloqueo de cabeza que dio dirección al balón hacia Azulgaray. Sin pensarlo, el mediocampista uruguayo controló el pase de tres dedos y envió el balón a Medina, quien corrió veloz, se acomodó ante la defensa rival y definió con precisión.

Villamil acompañó la acción hasta el final, cubriendo el costado derecho por si Medina necesitaba ceder el balón, demostrando velocidad y capacidad de anticipación. Gracias a esta conexión, Liga de Quito aseguró la victoria 1-0 y avanzó a semifinales, donde se medirá a Palmeiras.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:45

Último nivel

15:15

La liga - real oviedo vs barcelona

17:15

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:45

Último nivel

15:15

La liga - real oviedo vs barcelona

17:15

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD