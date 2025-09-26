¡Anticipó y fue clave! Así nació el gol de Liga en Brasil con Villamil como protagonista (Video)

El gol que dio la victoria a Liga de Quito frente a Sao Paulo en el estadio Morumbi tuvo un protagonista silencioso pero decisivo: el boliviano Gabriel Villamil. La jugada se produjo a los 40 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina mal ejecutado por el equipo local.

Un defensor de Liga bloqueó inicialmente el balón, pero el equipo paulista intentó un segundo centro. Villamil, bien posicionado, logró un bloqueo de cabeza que dio dirección al balón hacia Azulgaray. Sin pensarlo, el mediocampista uruguayo controló el pase de tres dedos y envió el balón a Medina, quien corrió veloz, se acomodó ante la defensa rival y definió con precisión.

Villamil acompañó la acción hasta el final, cubriendo el costado derecho por si Medina necesitaba ceder el balón, demostrando velocidad y capacidad de anticipación. Gracias a esta conexión, Liga de Quito aseguró la victoria 1-0 y avanzó a semifinales, donde se medirá a Palmeiras.

