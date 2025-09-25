¡Están listos! Conoce al colorido trío de mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA presentó a las tres mascotas oficiales de la Copa del Mundo 2026, tres mascotas que representan a los países anfitriones del evento de fútbol más esperado.

El alce canadiense; Zayu™, el jaguar mexicano, y Clutch™, el águila americana, según difundió la FIFA, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo.

“El equipo del Mundial 26 sigue creciendo… ¡y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que definen a la Copa Mundial de la FIFA2, señaló Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la presentación de las mascotas.

Conoce a las mascotas del mundial 2026

Maple el alce, Zayu el jaguar y Clutch el águila representarán a los países anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente.

Foto: FIFA

El alce Maple™ nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país.

Foto: FIFA

El jaguar Zayu ™ habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu™, cuyo nombre significa «unidad», «fortaleza» y «alegría», es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad.

Foto: FIFA

El águila Clutch ™ recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta de cada partido y cada momento al máximo.

Foto: FIFA

Mira la programación en Red Uno Play