TEMAS DE HOY:
Atropello Delincuentes accidente de tránsito

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Luto en el fútbol: muere exjugador del Arsenal tras sufrir lesión cerebral

El joven atacante de 21 años no logró recuperarse de una lesión cerebral sufrida durante un partido el pasado fin de semana.

Martin Suarez Vargas

25/09/2025 16:03

Billy Bigar futbolista inglés que perdió la vida tras un lesión cerebral durante un partido de fútbol. Foto: Internet.
Inglaterra.

Escuchar esta nota

El Chichester City FC confirmó este jueves la muerte de su delantero Billy Vigar, quien había permanecido en estado crítico tras una grave lesión cerebral ocurrida durante el encuentro frente a Wingate & Finchley. El jugador, de apenas 21 años, fue atendido de inmediato y trasladado a un hospital de Londres, donde permaneció en cuidados intensivos.

Según informó el club, Vigar fue sometido a un coma inducido y posteriormente a una operación en un intento por estabilizar su estado. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven no pudo superar las complicaciones y perdió la vida en la mañana del 25 de septiembre.

La noticia conmocionó al mundo del fútbol inglés, donde compañeros, hinchas y directivos reconocieron no solo su talento en el campo, sino también la calidad humana que lo caracterizaba. La familia del futbolista pidió respeto y privacidad en este momento de duelo.

Diversos clubes se sumaron a las muestras de apoyo y condolencias. Brighton & Hove Albion, Worthing, Portsmouth y Horsham expresaron públicamente su pesar y enviaron mensajes de solidaridad hacia los familiares y al propio Chichester City.

El recuerdo de Billy Vigar queda marcado en quienes lo vieron crecer como deportista y persona. Su partida deja un vacío profundo en el club y en la comunidad futbolística que lo acogió con afecto.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:15

La liga - real oviedo vs barcelona

17:15

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:15

La liga - real oviedo vs barcelona

17:15

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD