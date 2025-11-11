“Entre el arte y la historia”: Jessica Kuljis Cochamanidis presenta 'Un siglo vivo' en Santa Cruz

La artista boliviana Jessica Kuljis Cochamanidis se reencuentra con el público cruceño este martes 11 de noviembre, desde las 19:00, en la Casa Municipal de Cultura “Raúl Otero Reiche”, donde presentará su más reciente obra titulada “Un siglo vivo”.

Esta nueva propuesta invita a la reflexión y al diálogo entre el arte y la historia, a través de un recorrido visual y emocional por la memoria familiar y colectiva.

“A través del arte, Jessica Kuljis nos muestra que podemos contar historias, porque las memorias no se pierden, más bien prevalecen cuando las presentamos y las transformamos en arte”, expresó Sarita Mansilla, secretaria municipal de la Casa de la Cultura. “Por eso la invitación esta noche, a las siete en punto, aquí frente a la plaza”, añadió.

A través de sus piezas, Kuljis explora etapas creativas marcadas por la identidad, el paso del tiempo y la transformación de la vida en comunidad.

“De su propia voz, cómo pudo expresar un siglo vivo de familia, de historia, a través de este arte tan peculiar. Esta exposición forma parte de nuestra agenda cultural, que cuenta con más de 100 muestras, y sin duda es una de las más destacadas del mes de noviembre”, destacó Mansilla.

La obra combina técnicas y materiales diversos, reflejando un profundo diálogo entre el arte y la historia.

“La historia de una familia son cinco generaciones, y llevar eso al arte es un aporte enorme. No es algo aleatorio, tiene un trasfondo, un sentido. Es importante ver cómo las historias familiares pueden transformarse en arte”, agregó la representante cultural.

Con esta exposición, Jessica Kuljis Cochamanidis reafirma su lugar en el panorama artístico nacional, celebrando la vida, la memoria y el sentimiento a través de una propuesta íntima y universal.

La muestra “Un siglo vivo” estará abierta al público desde el 11 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025 en la Casa Municipal de Cultura “Raúl Otero Reiche”.

