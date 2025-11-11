El presidente Rodrigo Paz inició este martes una serie de inspecciones sorpresa a estaciones de servicio del país, en un intento por mostrar control y transparencia en la distribución de combustibles, uno de los temas más sensibles de las últimas semanas.

La primera verificación se realizó en la estación Costanera S.R.L., ubicada en la zona de Obrajes de La Paz, donde el mandatario constató personalmente la ausencia de filas y la normalización del abastecimiento de gasolina.

Rompiendo el protocolo de seguridad, Paz descendió de su vehículo y conversó con los trabajadores y usuarios del surtidor.

“Venía a consultar cómo venía el tema de la gasolina. Vamos a hacer esto en todo el país, para ver cómo anda la distribución de gasolina y diésel”, dijo Paz en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con información del Gobierno, desde el viernes ingresaron al país más de 900 camiones cisternas con combustible, para abastecer el mercado nacional, que se ha visto afectado desde hace meses por un irregular suministro de carburantes.

