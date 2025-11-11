TEMAS DE HOY:
Villa Primero de Mayo juez Villa Tunari Agresión a estudiante

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Rodrigo Paz verifica el abastecimiento de combustibles en surtidores

En un video publicado en sus redes sociales, se lo ve haciendo el control en un surtidor de La Paz y anunció que la actividad será replicada en todo el país

Miguel Ángel Roca Villamontes

11/11/2025 15:56

Foto: Red Uno
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz inició este martes una serie de inspecciones sorpresa a estaciones de servicio del país, en un intento por mostrar control y transparencia en la distribución de combustibles, uno de los temas más sensibles de las últimas semanas.

La primera verificación se realizó en la estación Costanera S.R.L., ubicada en la zona de Obrajes de La Paz, donde el mandatario constató personalmente la ausencia de filas y la normalización del abastecimiento de gasolina.

Rompiendo el protocolo de seguridad, Paz descendió de su vehículo y conversó con los trabajadores y usuarios del surtidor.

Venía a consultar cómo venía el tema de la gasolina. Vamos a hacer esto en todo el país, para ver cómo anda la distribución de gasolina y diésel”, dijo Paz en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con información del Gobierno, desde el viernes ingresaron al país más de 900 camiones cisternas con combustible, para abastecer el mercado nacional, que se ha visto afectado desde hace meses por un irregular suministro de carburantes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD