¡Boda a la vista! Ángela Aguilar anuncia matrimonio religioso con Christian Nodal para mayo de 2026

La cantante mexicana Ángela Aguilar volvió a acaparar titulares, esta vez al revelar emocionada que su boda religiosa con Christian Nodal se celebrará en mayo de 2026. El anuncio lo hizo la propia intérprete, de 22 años, durante un encuentro con sus seguidores en San Antonio, Texas, en medio del inicio de su gira Libre Corazón Tour.

La hija de Pepe Aguilar sorprendió a sus fans minutos antes de su presentación al detenerse a convivir con ellos, donde soltó la esperada noticia:

"Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia", reveló Ángela, provocando sorpresa y euforia entre los asistentes.

Ante la pregunta de un fanático sobre si podía ser padrino, la cantante respondió con humor y una clara referencia a su pareja: "A ver si te deja mi marido más bien".

Este matrimonio por la iglesia en 2026 se perfila como un nuevo paso simbólico para la pareja, que se casó por lo civil el 24 de julio de 2024 en Morelos, México. Aunque no se han revelado la ubicación ni los detalles completos de la ceremonia, el anuncio reafirma la solidez de la relación.

Mayo, un mes relevante en la historia de la pareja

La elección del mes de mayo para la ceremonia religiosa no pasó desapercibida para los seguidores y usuarios de redes sociales, reavivando el debate sobre la cronología de la pareja.

Los comentarios en plataformas como TikTok, donde se viralizó el video del anuncio, recordaron las recientes declaraciones de Christian Nodal. El cantante había relatado que fue en mayo de 2024 cuando ocurrieron importantes hitos de su vida sentimental: la ruptura con su expareja el día 8, el reencuentro con Ángela el día 14, la conversación con los padres de la cantante el día 20, y una ceremonia espiritual en Roma el día 29.

El anuncio de la boda religiosa en mayo de 2026 ha reabierto las "líneas de tiempo" construidas por la audiencia, quienes han llenado las redes de comentarios sarcásticos e irónicos sobre el significado recurrente de este mes en la vida de la pareja.

Mientras los planes de boda avanzan, Ángela Aguilar también se concentra en su carrera. La cantante inauguró oficialmente su gira Libre Corazón el 6 de noviembre de 2025 en el The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, Texas, un concierto en el que agradeció emocionada el apoyo incondicional de su público tras haber pospuesto varias fechas.

