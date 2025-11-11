Una sección del puente Hongqi, una estructura de 758 metros de longitud recientemente inaugurada, colapsó este martes en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. El impactante derrumbe, provocado por deslizamientos de tierra en laderas cercanas, se volvió viral en redes sociales, aunque afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas gracias a una evacuación y cierre preventivo implementado el día anterior.

El colapso ocurrió el martes por la tarde sobre la Carretera Nacional 317, una vía crucial que conecta el centro de China con el Tíbet. El puente Hongqi, ubicado en la ciudad de Maerkang, había sido finalizado a principios de 2025, según reporta Infobae.

Alerta geológica y medidas preventivas

Las primeras señales de peligro se detectaron el lunes por la tarde, cuando una inspección local reveló grietas y deformaciones significativas en las pendientes de la ladera derecha del puente, junto con desplazamientos en el terreno montañoso.

Ante la inminente amenaza geológica, las autoridades locales activaron un protocolo de emergencia de inmediato: La policía de Maerkang cerró el puente a todo el tráfico la tarde del lunes. Todos los vehículos varados fueron evacuados y se colocaron señales de advertencia para controlar el acceso. Personal de seguridad pública, transporte y recursos naturales se desplazó al sitio para monitorear la situación, detalla el portal Azteca.

Estas acciones preventivas resultaron ser la clave para evitar un desastre, pues horas después, la situación empeoró rápidamente.

El impacto del derrumbe

El martes, la intensificación de la deformación de la pendiente desencadenó un deslizamiento de tierra que socavó la base y el puente de acceso, provocando el colapso de pilares y cubiertas. Videos que circulan en línea capturaron el dramático momento, mostrando la caída de la estructura y una gran nube de humo y polvo.

A pesar de la espectacularidad del derrumbe de una estructura de este tamaño, el cierre preventivo del lunes aseguró que no se reportaran heridos ni víctimas, según el comunicado oficial.

El hecho de que una obra de ingeniería tan reciente colapsara a tan solo unos meses de su inauguración ha generado preocupación sobre los estándares de construcción y la adecuada evaluación de riesgos geológicos en la zona montañosa.

La Carretera Nacional 317 permanece cerrada, lo que representa una interrupción significativa para el tráfico regional. Actualmente, no hay un cronograma oficial para la reapertura, y los vehículos deben utilizar las rutas de desvío designadas. Las autoridades continúan evaluando las condiciones de seguridad para planificar los trabajos de reparación o reconstrucción.

