VIDEO: Taxista arrolla a una familia y dos niños quedan con muerte cerebral en Colombia

Bogotá (Colombia) vive una tragedia tras un accidente ocurrido el pasado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal. Un taxista, identificado como José Eduardo Chalá Franco, conducía bajo efectos del alcohol cuando arrolló a una familia que cruzaba la calle. El impacto dejó un saldo de 11 personas heridas, incluidos cuatro menores de edad, de los cuales dos se encuentran en muerte cerebral.

El incidente fue captado por cámaras de seguridad, que muestran cómo el vehículo desciende de una calle empinada y solo se detiene tras chocar contra motocicletas estacionadas. Peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmaron que el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia.

La familia afectada teme que Chalá Franco pueda quedar en libertad por el delito de lesiones personales. Juana Valentina Torres, familiar de los menores, declaró a Caracol Televisión: "Es muy indignante que este señor, responsable de una calamidad que cambió nuestras vidas, pueda salir en libertad solo por lesiones personales. Estamos recopilando todos los informes médicos para presentar pruebas a la Fiscalía y evitar que esto suceda".

Torres pidió además a la comunidad de San Cristóbal mantener la calma y no tomar justicia por mano propia, mientras esperan que la Fiscalía actúe de manera efectiva.

