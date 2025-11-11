TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: ¡Cayó al hueco del ascensor! Un padre se arriesgó para salvar a su pequeño hijo

Un niño cayó al hueco de un ascensor en Vorónezh, Rusia, y su padre se lanzó para rescatarlo segundos antes de que el elevador descendiera.

Ligia Portillo

11/11/2025 9:20

VIDEO: ¡Cayó al hueco del ascensor! Un padre se lanzó para salvar a su pequeño hijo. Foto: Captura de pantalla
Rusia

Un niño cayó al hueco de un ascensor en un complejo residencial de Vorónezh, Rusia, y su padre no dudó en lanzarse tras él para rescatarlo. El incidente ocurrió la semana pasada mientras la familia esperaba el elevador; el menor se apoyó en una de las puertas entreabiertas, que se desprendió, provocando que cayera al foso.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron los angustiosos segundos del accidente. En el video, de aproximadamente 30 segundos, se observa cómo el niño cae y cómo su padre desciende rápidamente al hueco para salvarlo, mientras una mujer lo asiste desde afuera.

Afortunadamente, el menor sufrió solo hematomas en la cabeza y la espalda. Sin embargo, el caso ha generado indignación en redes sociales por la aparente negligencia del complejo residencial y la inseguridad del ascensor.

El Comité de Investigación ruso abrió una investigación por el incidente, que ya es objeto de análisis para determinar responsabilidades dentro del inmueble.

Mira el video:

 

