Policial

¡Impactante! Cisterna golpea a persona en situación de calle en Parotani (Video)

El incidente ocurrió en plena carretera al occidente de Cochabamba. Vecinos alertaron sobre el atropello y la víctima fue trasladada a un centro de salud.

Ligia Portillo

11/11/2025 8:23

¡Impactante! Cisterna golpea a persona en situación de calle en Parotani (Video). Foto: Red Uno
Parotani, Cochabamba

Vecinos de la zona de Parotani, en la carretera al occidente de Cochabamba, denunciaron un grave accidente en el que una persona en situación de calle fue golpeada por una cisterna en plena vía pública.

Según las imágenes que llegaron a nuestro medio, se observa a la víctima corriendo por la avenida cuando el conductor del vehículo intenta esquivarlo, pero termina impactándolo.

La persona resultó con heridas de diversa consideración y fue atendida por paramédicos, quienes la trasladaron al centro de salud más cercano.

Testigos del hecho hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona y prevenir futuros accidentes similares.

Imágenes sensibles:

 

