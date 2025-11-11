VIDEO: Motociclista muere tras ser atropellado por una grúa luego de una discusión

Un fatídico accidente ocurrido en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina, terminó con la vida de un motociclista tras ser arrollado por el conductor de una grúa, en un hecho que ha generado conmoción por las imágenes que circulan en redes sociales.

El incidente se produjo el pasado sábado 8 de noviembre a las 9:40 horas, en la calle de España, entre la Avenida Mitre y la calle Belgrano. Gracias a una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana, quedó registrado el momento exacto del suceso.

Según las imágenes, el motociclista, identificado como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años y trabajador de la construcción, circulaba junto a la grúa cuando se inició una acalorada discusión vial entre ambos conductores. En un momento, Marianache lanzó un puñetazo al espejo lateral del vehículo de carga, acción que provocó la reacción del conductor de la grúa, Jorge Miguel Mele, de 58 años.

VIDEO: Motociclista muere tras ser atropellado por una grúa luego de discusión. Foto: Captura de pantalla

El conductor de la grúa cerró el paso del motociclista y lo embistió, proyectándolo contra un árbol, un impacto que resultó fatal. Tras el accidente, Mele descendió para verificar el estado de Marianache y, al percatarse de la gravedad de la situación, movió la grúa y se estacionó metros más adelante. Una mujer que presenció los hechos llamó inmediatamente a la policía y a los servicios de emergencia, quienes al llegar constataron que nada se podía hacer para salvar la vida del motociclista.

Las autoridades detuvieron al conductor de la grúa, quien deberá enfrentar la justicia por homicidio culposo. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Azul, bajo la supervisión del fiscal David Carballo, quien informó que próximamente se darán a conocer actualizaciones sobre el caso y la situación legal de Mele.

