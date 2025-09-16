¡Tragedia! Fallece el exfutbolista serbio Dejan Milovanovic tras un infarto durante un partido

Dejan Milovanovic, excentrocampista serbio y figura del RC Lens entre 2008 y 2010, falleció este martes a los 41 años a causa de un infarto durante un partido de veteranos del Estrella Roja de Belgrado, su club de siempre. Según medios locales, el jugador se desplomó pocos minutos después de marcar y, a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no pudo ser reanimado.

Milovanovic, quien jugó dos partidos con la selección serbia y fue nombrado mejor jugador del Campeonato Serbio en 2006, dejó una huella imborrable en Francia. Con el RC Lens disputó 47 encuentros, primero en la Ligue 2, donde logró un título de campeón, y luego en la Ligue 1, contribuyendo a un respetable undécimo puesto del equipo en la élite francesa.

El club francés expresó su dolor a través de su cuenta X: “El Racing se enteró con profunda emoción del repentino fallecimiento de Dejan Milovanovic, ocurrido este martes a los 41 años. Sang et Or entre 2008 y 2010, el centrocampista serbio vistió la camiseta del Lens en 47 ocasiones”.

Milovanovic también era primo del defensa Branislav Ivanovic y siempre será recordado por su potente golpeo de balón y su destacada trayectoria tanto en Serbia como en Francia. Su partida ha conmocionado al mundo del fútbol, especialmente a quienes disfrutaron de su juego en la Ligue 1 y la Ligue 2.

Mira la programación en Red Uno Play