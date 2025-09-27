TEMAS DE HOY:
Enfrentamiento entre choferes Triple crimen en Argentina. Trabajadora drogada

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

[VIDEO] Cinco arrestados en la Plaza 24 de Septiembre, presuntamente por consumir bebidas alcohólicas

Según el jefe de la Guardia Municipal, quien habla en el video, los jóvenes habían sido vigilados desde hace algún tiempo. En las imágenes se observa que están alrededor de una mesa destinada a jugar ajedrez, junto a una botella que parece contener bebida alcohólica y otra de gaseosa.

Charles Muñoz Flores

27/09/2025 10:30

Cinco arrestados por consumir alcohol en la Plaza 24 de Septiembre. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF:
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Cinco jóvenes fueron arrestados en la Plaza 24 de Septiembre, presuntamente por consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos. La intervención estuvo a cargo de la Guardia Municipal, según se escucha en un audio compartido junto a un video de la detención.

En las imágenes se observa al grupo de jóvenes, entre ellos una mujer, quienes se encontraban consumiendo alcohol. Según el jefe de la Guardia Municipal, quien habla en el video, se estaba vigilando a los jóvenes desde hacía un tiempo:

“No pueden, yo estoy vigilándolo hace rato, (soy el) jefe de la Guardia Municipal, estoy observándolos, ya están llegando efectivos mujeres para llevarla a usted, si usted no la acompaña a la buena, vamos a llevarla”, se escucha decir al funcionario mientras solicita apoyo femenino para acompañar a la mujer detenida.

En las imágenes se observa que están alrededor de una mesa destinada a jugar ajedrez, junto a una botella que parece contener bebida alcohólica y otra de gaseosa.

Posteriormente, los jóvenes fueron enmanillados y trasladados a dependencias policiales.

El funcionario registró en video el operativo, en el que se observa a uno de los jóvenes dialogando con un efectivo, mientras otro se comunica con el resto del grupo.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades de la Gendarmería Municipal y la Policía en las próximas horas, en el que se detallarán las circunstancias de la detención y los procedimientos aplicados.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

La liga - atl. madrid vs real madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

La liga - atl. madrid vs real madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD