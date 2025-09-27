[VIDEO] Cinco arrestados en la Plaza 24 de Septiembre, presuntamente por consumir bebidas alcohólicas

Cinco jóvenes fueron arrestados en la Plaza 24 de Septiembre, presuntamente por consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos. La intervención estuvo a cargo de la Guardia Municipal, según se escucha en un audio compartido junto a un video de la detención.

En las imágenes se observa al grupo de jóvenes, entre ellos una mujer, quienes se encontraban consumiendo alcohol. Según el jefe de la Guardia Municipal, quien habla en el video, se estaba vigilando a los jóvenes desde hacía un tiempo:

“No pueden, yo estoy vigilándolo hace rato, (soy el) jefe de la Guardia Municipal, estoy observándolos, ya están llegando efectivos mujeres para llevarla a usted, si usted no la acompaña a la buena, vamos a llevarla”, se escucha decir al funcionario mientras solicita apoyo femenino para acompañar a la mujer detenida.

En las imágenes se observa que están alrededor de una mesa destinada a jugar ajedrez, junto a una botella que parece contener bebida alcohólica y otra de gaseosa.

Posteriormente, los jóvenes fueron enmanillados y trasladados a dependencias policiales.

El funcionario registró en video el operativo, en el que se observa a uno de los jóvenes dialogando con un efectivo, mientras otro se comunica con el resto del grupo.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades de la Gendarmería Municipal y la Policía en las próximas horas, en el que se detallarán las circunstancias de la detención y los procedimientos aplicados.

A continuación, el video:

