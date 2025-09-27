El clima en Santa Cruz tendrá de todo en este último fin de semana de septiembre: calor sofocante, ráfagas de viento intensas, lluvias y un cambio de dirección en los vientos que marcarán la jornada. Así lo adelantó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, en su reporte semanal número 221.

Sábado con calor y sorpresas

Para este sábado se anticipa una mínima de 25°C y una máxima de 36°C en la capital cruceña, con ráfagas de viento del norte que superarán los 60 km/h. Sin embargo, en horas de la noche ingresará un frente sur que se extenderá hasta el domingo por la tarde-noche, generando un descenso moderado en las temperaturas.

El fenómeno no solo traerá alivio al calor, sino también lluvias que podrían variar de moderadas a fuertes. “Es algo eventual, pero incidirá en una disminución moderada de las temperaturas mínimas y máximas”, señaló Alpire, al remarcar que los cielos estarán parcialmente nublados.

Domingo más fresco y con nubosidad

El domingo se espera una mínima de 21°C y una máxima de 31°C, con cielos mayormente nublados y vientos del sur que alcanzarán los 40 km/h. No obstante, el respiro será breve: en horas de la noche retornarán los vientos del norte.

En las provincias

Valles cruceños: amanecieron el viernes con mínimas de 8°C en municipios como Pucará y Moromoro. Este sábado se prevé que las temperaturas suban hasta los 31°C, con lluvias de moderadas a fuertes desde la noche del sábado hasta el domingo.

Cordillera: tendrá un contraste marcado, con mínimas de 10°C y máximas de hasta 40°C el sábado, especialmente en Cabezas y Charagua. También se prevén lluvias débiles a moderadas durante la noche.

Chiquitania: los termómetros oscilarán entre 20°C y 40°C este fin de semana, con ráfagas de viento superiores a 60 km/h en Chiquitos y Ñuflo de Chávez. Las lluvias llegarán en la noche del sábado con intensidad de moderada a fuerte.

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: temperaturas entre 18°C y 36°C, con lluvias esperadas para la noche del sábado.

El dato

El ingreso del sur será breve pero suficiente para refrescar la jornada dominical. El calor intenso retornará con los vientos del norte el domingo por la noche, marcando el inicio de una nueva semana con temperaturas más elevadas.

