Enfrentamiento entre choferes Triple crimen en Argentina. Trabajadora drogada

El Atlético de Madrid se queda con el derbi: Venció 5-2 al Real Madrid

El Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, por la séptima jornada de La Liga 2025-2026.

Red Uno de Bolivia

27/09/2025 12:24

Atlético- Real Madrid. Foto: @ORamosBets

El Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, por la séptima jornada de La Liga 2025-2026. De esta manera, el Merengue dejó atrás su puntaje ideal y el Colchonero se recupera en las posiciones.

¡La emoción de la Liga Española en tu pantalla! Red Uno de Bolivia te trajo en exclusiva el electrizante Derbi Madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a la séptima fecha de la Liga Española. Desde las 10:00 de la mañana, hora boliviana, se pudo vivir cada jugada de este clásico que paralizó al fútbol mundial.

El encuentro enfrentó al líder de la tabla, el Real Madrid (con 18 unidades), contra el Atlético de Madrid (en novena posición con 9 puntos), en un duelo que sacó chispas.

El campo de juego fue un hervidero de talento, con figuras estelares como Kylian Mbappé, referente del conjunto blanco, y Julián Álvarez, atacante de los colchoneros.

La señal abierta de Red Uno de Bolivia llevó a los hogares bolivianos toda la intensidad, la historia y la pasión de este choque de gigantes.

Mira el minuto a minuto:

 

