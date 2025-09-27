¡Se salvó de milagro! No quiso entregar su moto a unos ladrones y le dispararon en la cabeza

El increíble hecho se registró en el barrio Colinas de Peralta Ramos, de Mar del Plata, Argentina, y todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

Todo empezó cuando el hombre se encontraba cerca de una esquina y fue abordado por dos motoladrones, los cuales los amenazaron, para robarles la motocicleta.

Uno de los delincuentes, el acompañante, jaló a la víctima y provocó que cayera, sin embargo, al resistirse, uno de los delincuentes activó su arma de fuego y disparó contra el hombre, la bala pasó a escasos centímetros del casco del joven.

Tras el impacto, la víctima cayó al piso, pero logró levantarse rápidamente para gritar y ahuyentar a los asaltantes. Los ladrones, por su parte huyeron de inmediato.

En ese momento, algunos vecinos intentaron auxiliar al herido y una persona salió a perseguir a los atacantes.

Poco después la Policía se hizo presente en el lugar, atendiendo el llamado de los vecinos, quienes manifestaron su preocupación por los hechos de inseguridad.

Video:

