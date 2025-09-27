¡Destacable! Bolivia es el país invitado en la Feria Alicante Gastronómica en España

La actividad se desarrollará entre el 3 y el 6 de octubre, en la ciudad de Alicante, ubicado al sureste de España, se trata de la ‘Feria Alicante Gastronómica’, donde Bolivia es el invitado estrella de este año.

El evento reúne a chefs y su cocina de países como Italia, Portugal, Francia, China y Japón, contará con más de 450 ponencias y talleres abiertos, además, se espera contar con la participación de más de 80.000 visitantes.

El evento culinario más grande de España, prevé el desarrollo de dos actividades muy importantes, el premio internacional de alta pastelería Paco Torreblanca a la mejor trata de chocolate del mundo, que será el viernes, 3 de octubre; y el XVIII Campeonato de España de Tortilla de Patatas trofeo Tescoma, que domingo, 5 de octubre.

El invitado estrella de este 2025 es Bolivia

Según informó la agencia EFE, la Academia de Gastronomía Boliviana aportará sabor, historia y productos únicos al panorama de la feria a partir de ingredientes como la quinoa real, el churrasco o los Vinos de Altura.

Durante la muestra, se ofrecerán degustaciones de la variedad de productos bolivianos, además, se dará a conocer la ponencia y proyecciones de una nueva gastronomía boliviana mediante demostraciones, conferencias y catas.

También se dio a conocer a los chefs que representarán al país en este magno evento, entre ellos destacan Camila Lechín, primera boliviana en la clasificación’ ‘50 Best Chefs’ de América Latina, que hará una demostración de ‘Pasta de quinoa real Andean Valley’ y una deconstrucción del Majadito, típico plato del Oriente preamazónico que ha bautizado como ‘Cruceño con arroz grano de oro y pato”.

Durante la jornada del viernes, se desarrollará el certamen Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, donde, por primera vez, participarán los maestros pasteleros ganadores de las semifinales celebradas este verano en México, Perú, Chile, Colombia y Ecuador

Las demostraciones en cuanto a pastelería mostrarán a sus grandes estrellas y representantes, entre ellos, Alexis Zaragozá, conocido como el chef del Turrón, quien demostrará ese mismo día, el vínculo entre el turrón alicantino e Italia en el espacio L´Exquisit Mediterrani.

Posteriormente, Matteo Cunsolo, el maestro panadero de La Panetteria de Milán hará una demostración y degustación de Ciabatta italiana.

Para el domingo 5 de octubre, se tiene previsto el desarrollo de demostraciones de cocina asiática con clases impartidas por David Arauz (del madrileño ‘Zuara’, galardonado con una Estrella Michelin y un Sol Repsol), o las del chef Chang Yong, del restaurante valenciano ‘Wang Chao’, que mostrará cómo cocinar los platos tradicionales de China.

