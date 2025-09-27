Chile y Paraguay destacan la participación de Bolivia en la 'Feria Alicante Gastronómica'

La feria más importante de gastronomía se desarrollará del 3 al 6 de octubre en Alicante, ubicado al sureste de España, y este 2025, tendrá a Bolivia como su gran invitado, este hecho ha sido reflejado y destacado por diversos medios internacionales.

El medio La Razón, de la Comunidad Valenciana, hizo referencia a los productos bolivianos y las tradiciones culinarias de nuestro país.

“La Academia de Gastronomía Boliviana mostrará los productos y tradiciones culinarias de un país que, en gran medida, fue origen de la cocina mediterránea en el siglo XVIII cuando España comenzó a traer a Europa alimentos como la patata, el tomate, el pimiento o el cacao, que desde Potosí y Charcas se incorporaron a la cocina mediterránea y revolucionaron la cocina mundial”, dice la publicación del medio internacional.

De la misma manera, el medio Swissinfo, de Chile, destaca el aporte histórico de la cocina boliviana y las demostraciones que se realizarán con ingredientes como “la quinoa real, el churrasco o los Vinos de Altura”.

Al mismo tiempo, el medio ABC de Paraguay, destacó la participación de los chefs bolivianos, entre los que destacan “Camila Lechín, primera boliviana en la clasificación' ‘50 Best Chefs’ de América Latina, que hará una demostración de 'Pasta de quinoa real Andean Valley' y una deconstrucción del Majadito, típico plato del Oriente preamazónico que ha bautizado como 'Cruceño con arroz grano de oro y pato”.

Las demostraciones, catas y conferencias permitirán que nuestro país pueda mostrar su rica gastronomía al mundo entero, ya que los visitantes de la ‘Feria Alicante Gastronómica’ contará con la presencia de representantes de diferentes países, quienes conocerán la amplía variedad de productos y platos bolivianos.

