VIDEO| Surgen nuevas imágenes del incendio en el escenario donde cantaba Yarita Lizeth en Perú

Momentos de tensión se vivieron en el concierto de la cantante peruana Yarita Lizeth, realizado en Chanchamayo, Perú, cuando una parte del escenario se incendió en pleno show.

El hecho provocó alarma y desesperación entre el público, lo que llevó a varios asistentes a retirarse para ponerse a salvo.

En las imágenes difundidas se observa que, mientras Yarita interpretaba su repertorio, una torre lateral del escenario comenzó a arder.

El fuego se propagó con rapidez, pero la situación no pasó a mayores gracias a la reacción del personal de apoyo y algunos espectadores, quienes treparon a la estructura para sofocar las llamas.

El incidente no dejó personas heridas, aunque generó gran preocupación entre los presentes.

