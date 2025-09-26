En bicicletas adaptadas para carga fueron trasladados los ataúdes de los cinco músicos de la agrupación ‘Muñequita Flor’, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito en Perú. Los féretros ingresaron al país por Desaguadero, Bolivia.

Los cinco ataúdes, cuatro de color blanco y uno café, fueron recibidos por sus familiares tras el trágico siniestro ocurrido en la región de Moquegua. La miniván en la que viajaban chocó contra un tráiler que transportaba cal y estaba estacionado; posteriormente impactó contra otro vehículo que llevaba una retroexcavadora.

Las víctimas fatales fueron dos sonidistas, las dos cantantes de la agrupación y la madre de una de ellas:

Jhonny Aruquipa Flores (22)

Eduardo Cáceres Mamani (28)

Laura Mamani Apaza (26)

Felicia Isabel Mendoza (23, voz principal)

Isabel Aruquipa Loza (madre de Felicia)

El grupo se dirigía a la provincia de Candarave, en Tacna, para ofrecer un concierto en honor a la Virgen de las Mercedes, la noche del miércoles 24 de septiembre, en la carretera Binacional Puno-Moquegua, al sur de Perú.

Dos de las víctimas serán veladas en la ciudad de El Alto, en la zona de Río Seco y en el Distrito 4, mientras que las otras tres serán trasladadas a la ciudad de La Paz

