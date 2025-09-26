¡Consternador! Tres niños quedan huérfanos de padre y madre tras crimen en la cárcel de El Abra

La noticia del crimen del reo Idel Brandon Rodríguez Da Silva, ciudadano brasileño de 36 años acusado de asesinato, y que falleció apuñalado el martes provocó el fallecimiento de su esposa.

La mujer al enterarse de la noticia sufrió un paro cardíaco fulminante y murió en Trinidad. La pareja tenía tres hijos que hoy quedan en la orfandad, tras este trágico desenlace.

El hecho se produjo tras un traslado realizado al reo por motivos de “seguridad”, el mismo estaba acusado de asesinato, y lo reubicaron desde la cárcel de Mocoví en Trinidad hasta el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.

Tras dos días del traslado, Rodríguez Da Silva fue brutalmente asesinado dentro del penal, le propinaron 25 puñaladas, según informó la Fiscalía. Por el momento se conoce que el crimen estuvo motivado por rencillas personales con otro interno, identificado como Marco Antonio Flores Paucara, quien también se encuentra recluido por asesinato.

Tras enterarse de la noticia, su esposa falleció y está siendo velada por sus familiares en Trinidad, Beni, que claman por justicia y ayuda para los menores.

“No solo ha fallecido él, asesinado aquí, sino que su esposa, al recibir la noticia, tuvo un ataque cardíaco y falleció también. Ahora la están velando en Trinidad”, dijo una familiar en medio de dolor y consternación.

Buscan trasladar los cuerpos de ambos esposos a Beni, para brindarles cristiana sepultura. El hecho causa indignación y consternación, los tres menores quedan vulnerables, familiares piden apoyo para que los menores reciban tratamiento psicológico, para lidiar con lo ocurrido.

