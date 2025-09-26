Avalancha humana: ¡Habló con su madre antes de morir! María René falleció tras cuatro días de agonía

Este jueves se conoció la trágica noticia del fallecimiento de la segunda víctima que dejó la avalancha humana, suscitada al interior del colegio Juan Misael Saracho, donde se organizó una fiesta por La Primavera.

La menor de 16 años, se encontraba en primera instancia en terapia intensiva, tras días de notar su mejoría médicos aplicaron el protocolo de trasladarla a terapia intermedia.

“Era una paciente que ya estaba en buenas condiciones y se le trasladó a terapia intermedia, unidad que le correspondía, tenía una evolución altamente favorable, con resultados vitales estables, neurológicamente estaba bien hasta las 20:00 horas”, manifestó Ayala.

El director del Hospital Obrero, señaló que incluso la menor tuvo la oportunidad de hablar con su madre, antes de fallecer, se notaba su mejoría, pero posteriormente sufrió una descompensación.

“Estaba estable, incluso la paciente tuvo la oportunidad de charlar con su señora madre. Súbitamente sufrió una descompensación, lo cual determinó que ingrese nuevamente a un estado crítico, lamentablemente hizo un paro cardio respiratorio falleciendo aproximadamente a las 21:55 horas aproximadamente”, detalló Ayala.

María René es la segunda víctima fallecida, producto de la avalancha humana suscitada en el Día de la Primavera, tras participar en el Saracho Fest.

