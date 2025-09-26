(VIDEO): Así fue el movimiento en puertas del hospital tras la muerte de la segunda víctima del ‘Saracho Fest’

El fiscal de materia de Oruro, Alex Vargas, confirmó este jueves en horas de la noche, el deceso de María René, la menor de 16 años, quien se encontraba hospitalizada en el hospital Obrero Nro 4 de la ciudad de Oruro, tras resultar herida en la avalancha humana, suscitado en el colegio Juan Misael Saracho.

La menor se encontraba internada en primera instancia en la unidad de terapia intensiva, debido a que resultó herida, tras ser aplastada y pisoteada, en la fiesta por el Día de la Primavera organizada en el colegio Juan Misael Saracho.

En el mismo evento, murió su prima de 18 años con quien había asistido. Según información del doctor Óscar Ayala, director del Hospital Obrero, la menor ya se encontraba estable, y fue trasladada de terapia intensiva a la unidad de terapia intermedia.

Desafortunadamente, habría sufrido una posible muerte súbita, que sorprendió a los galenos, la menor falleció tras cuatro días de luchar por su vida.

En las imágenes se observa cómo se realizaban los operativos y la llegada de las autoridades después de conocerse el fallecimiento de la segunda víctima, del festival ‘Saracho Fest’.

