¡Terrible! Muere bebé de dos meses al quedar ‘aplastado’ entre sus padres mientras dormían

Según las autoridades, los padres del bebé de 2 meses asistieron a una boda, por un posible descuido habrían aplastado al bebé que falleció, ahora son investigados por homicidio por negligencia.

Red Uno de Bolivia

26/09/2025 18:39

El hecho se suscitó en Finlandia, donde un bebé de dos meses murió trágicamente tras ser aplastado presuntamente por sus propios padres. El bebé apareció muerto en la cama de la habitación de un hotel.

Según las autoridades el bebé había fallecido mientras sus padres dormían, la habitación había sido alquilada por los familiares de la pareja, debido a que en el lugar realizaban una boda familiar.

La principal hipótesis que manejan las autoridades señala como posible causa de muerte asfixia accidental, presuntamente causada cuando el bebé quedó atrapado entre los cuerpos de sus padres mientras estos dormían.

Los padres del bebé sería una joven pareja, habían asistido a una boda la noche anterior, al retornar del acontecimiento pusieron al bebé en medio de la cama, ambos durmieron a los costados, horas más tarde el bebé fue hallado sin vida.

El informe preliminar del forense sugiere que la causa de muerte fue asfixia por aplastamiento, aunque la autopsia oficial será la que determine con precisión lo ocurrido, ambos padres fueron detenidos y posteriormente liberados, son investigados por homicidio por negligencia.

