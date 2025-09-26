TEMAS DE HOY:
Iba a la panadería con su nuevo novio y su “ex” lo mató a puñaladas

El acusado es un abuelito de 71 años quien atacó violentamente al hombre y lo asesinó delante de su expareja.

Silvia Sanchez

26/09/2025 12:18

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Argentina

El hecho sangriento se registró en el barrio Villa 9 de Julio, en Córdoba, Argentina, el acusado es un hombre de 71 años y expareja de la mujer, quien relató todo el crimen.

La víctima, un adulto de 58 años, salió con su pareja a comprar masitas para el desayuno en una panadería cerca a su domicilio, poco después, se cruzaron con la expareja de la mujer, quien giró en “U” con su motocicleta y, sin decir una sola palabra, atacó al nuevo novio de su expareja, frente a ella.

Según el reporte policial, el agresor de 71 años le aplicó al menos siete puñaladas, principalmente en el pecho y los brazos, además de golpes en la cabeza, lo que provocó la muerte inmediata de la víctima.

Aunque el agresor huyó en primera instancia, poco después fue aprehendido y fue ingresado a la cárcel con prisión preventiva.

