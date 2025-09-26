¡Terrible! Una mujer muere tras pisar el “agua que disuelve los huesos”

El impactante hecho se registró en China, donde una perdió la vida tras haber pisado un contenedor desechado de ácido fluorhídrico mientras caminaba por una ladera, líquido que también es conocido como 'agua que disuelve los huesos'.

La víctima es una mujer de 52 años y originaria de la ciudad de Hangzhou, y se conoce que se desplomó tras tener contacto con el líquido.

La solución le provocó inmediatamente una hinchazón, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Los médicos descubrieron que había sufrido una insuficiencia multiorgánica y un grave desequilibrio electrolítico.

Cinco días después de ser internada, la mujer murió por insuficiencia cardíaca y pulmonar. Según uno de los médicos que la atendieron, las posibilidades de salvarle la vida eran ya escasas.

Autoridades explicaron que el ácido fluorhídrico se utiliza para trabajar el vidrio y metales, fabricar productos químicos y farmacéuticos, actuar como catalizador en la refinación del petróleo, tratar el titanio y en la extracción de minerales. Este compuesto se comercializa en forma de líquido incoloro, tiene un olor irritante y es altamente corrosivo.

Mira la programación en Red Uno Play