Internacional

¿Quién es ‘Pequeño J’?, el narco acusado de ordenar el asesinato de tres mujeres jóvenes

El hombre también sería conocido como “Julito” y está prófugo por un triple femicidio.

Silvia Sanchez

26/09/2025 13:39

Imagen captura RR.SS.
Argentina

Tras que se conociera el terrible triple asesinato de tres jóvenes mujeres en Florencio Varela, Argentina, la Policía está tras los pasos de "Pequeño J", un narco peruano que se cree fue quien ordenó la ejecución de las víctimas.

Se conoce que "Pequeño J", tiene 23 años y que sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional.

Autoridades policiales explicaron que es un líder con un perfil “extremadamente sanguinario” y detallaron que, pese a su temprana edad, es tan peligroso como otros narcotraficantes de mayor experiencia.

También se conoce que el acusado, habría ordenado preparar las fosas para enterrar a sus tres víctimas: Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20).

Los dueños de la casa, una pareja de peruanos fue detenida en un hotel alojamiento y, según fuentes judiciales, habrían visto la transmisión en vivo del triple asesinato.

“Esto le pasa a quienes me roban”, sería la frase que repitió incansablemente el líder de la banda narco mientras un grupo de sicarios completaba el brutal crimen.

Este pasado jueves, también se realizó un allanamiento al búnker de “Pequeño J” en el barrio porteño de Barracas. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja de papel.

 

 

