La Paz realizará su primer censo de perros y gatos este fin de semana

Este 27 y 28 de septiembre, más de 500 brigadistas municipales recorrerán los barrios de La Paz con el fin de realizar, una primera estimación poblacional digital de perros y gatos, un censo al que convocan a la ciudadanía a formar parte.

“Vamos a realizar una estimación poblacional para generar nuevas políticas públicas y hacer énfasis en las campañas en algunos barrios debido a la población que vayamos a detectar”, indicó Fernando Guzmán, jefe de la unidad Animales y Zoonosis de la Alcaldía de La Paz.

Los datos, además, servirán para la planificación de la vacunación antirrábica y las políticas públicas destinadas al bienestar animal.

“Esta estimación ayudará a tener un dato preciso de qué cantidad de animalitos existen en el municipio, entre canes y felinos, y para esto están listas las brigadas que se desplegarán en los macro distritos, distritos, OTBs y barrios, este sábado y domingo desde las 08:00 hasta las 15:00”, agregó Guzmán.

El funcionario municipal explicó que la encuesta tendrá una duración aproximada de seis minutos será digital y de manera anónima. El estudio también incluirá a los perros comunitarios o callejeros mediante observación directa, utilizando mapas elaborados por la Secretaría Municipal de Planificación.

Aclararon que los brigadistas estarán debidamente identificados con credenciales y los funcionarios municipales con el uniforme institucional.

