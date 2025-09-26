[VIDEO] “Bomberos, bomberos, se está incendiando”: mercado arde en llamas en Ascensión de Guarayos

Un incendio consume este viernes el mercado central de Ascensión de Guarayos, generando alarma entre comerciantes y vecinos de la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo las llamas alcanzan alturas impresionantes mientras los vendedores intentan rescatar algunos productos antes de que sean devorados por el fuego.

“Bomberos, bomberos, se está incendiando”, se escucha decir a un hombre que grabó el momento en que el fuego avanzaba sin control.

Por su parte, una mujer alerta sobre el riesgo para las viviendas cercanas: “La cisterna que se venga acá, están las casas”, se oye en otro video que registra la emergencia.

A continuación, el video:

