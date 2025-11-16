Familia exige justicia tras muerte de adolescente en un colegio de Cochabamba

Cochabamba se encuentra consternada tras la muerte de una adolescente de 13 años al interior de su unidad educativa. Familiares y compañeros expresaron su profundo dolor y exigen a las autoridades que investiguen a fondo lo sucedido para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia.

"Estoy consternado de lo que ha ocurrido en el colegio, pero queremos que se investigue sobre mi sobrina todo, a fondo”, señaló un familiar de la víctima.

Según sus familiares, la menor había denunciado previamente ser victima de bullying en el colegio, pero no recibió ningún tipo de apoyo. La adolescente era la única hija mujer entre cuatro hermanos. Los padres claman justicia y que se tomen medidas para evitar que otros estudiantes sufran situaciones similares.

Los padres de familia del colegio solicitaron que el director del establecimiento brinde una explicación sobre lo ocurrido y que se implementen programas de apoyo psicológico para estudiantes.

“No queremos que esto vuelva a ocurrir, hay que estar cerca de nuestros hijos y asegurarnos de que el bullying se detenga”, señaló una madre de familia.

