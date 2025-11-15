El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este viernes al pueblo de Estados Unidos detener lo que calificó como una amenaza de guerra en Sudamérica, en alusión al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

“Paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra al Caribe”, expresó durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro advirtió sobre los riesgos de un conflicto regional y pidió a la ciudadanía estadounidense asumir un rol activo para frenar lo que definió como una posible tragedia para América Latina.

En el contexto de la operación "Southern Spear"

El pronunciamiento de Maduro se produjo un día después del anuncio del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, sobre la operación militar denominada “Southern Spear” (Lanza del Sur), liderada por el Comando Sur y enfocada en el combate al narcotráfico en Latinoamérica.

Aunque no se dieron detalles específicos, el operativo podría incluir el despliegue naval y aéreo ordenado desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, bajo el argumento de frenar el tráfico de drogas.

“¿Queremos otra Gaza en Sudamérica?”

En su discurso, Maduro apeló directamente al impacto regional del conflicto y al papel de la ciudadanía estadounidense:

“¿Queremos otra Gaza en Sudamérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? Aquí triunfará la paz”.

El presidente venezolano subrayó que Venezuela está en “lucha por la paz y la soberanía” y propuso coordinar acciones con juristas internacionales para avanzar en demandas legales que defiendan el derecho de su país y del continente a no ser agredidos.

Escenario de tensión regional

La relación entre Venezuela y Estados Unidos se encuentra nuevamente en un punto de tensión, con el Gobierno de Donald Trump intensificando la presión política y militar sobre Caracas, en un contexto marcado por operativos y sanciones.

Maduro no hizo referencia directa al despliegue, pero su mensaje fue interpretado como una respuesta política al avance militar en el Caribe.

