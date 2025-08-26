TEMAS DE HOY:
Analista: “Maduro aprovecha el despliegue militar de EEUU para reforzar su victimización”

Luis Toty Medina advierte que Estados Unidos no retirará su despliegue militar sin obtener beneficios claros.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/08/2025 9:38

Venezuela

El analista venezolano Luis Toty Medina se refirió a la situación actual en Venezuela tras el reciente despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos frente a las costas del país, en el marco de una operación internacional contra el narcotráfico.

Según explicó, tanto el gobierno estadounidense como el de Nicolás Maduro estarían aprovechando esta situación para construir narrativas internas que beneficien sus intereses políticos.

“Hasta ahora, la respuesta del gobierno venezolano había sido una movilización simbólica de supuestos cuatro millones de milicianos. Sin embargo, ayer se trasladaron tropas hacia la frontera bajo la excusa de combatir un narcotráfico que, según él, el propio gobierno ha dejado operar con total libertad”, señaló Medina.

Medina advirtió que esta maniobra beneficia a ambas partes en el conflicto. Por un lado, “Estados Unidos aprovecha para construir la narrativa de que está defendiendo su seguridad frente a una amenaza potencial, y así justifica una acción que va más allá de las sanciones y la retórica habitual”. Por otro, “Maduro utiliza esta situación para reforzar su relato de víctima heroica, desviando la atención interna hacia conspiraciones y la creación de enemigos para justificar la represión”.

El analista también destacó el complicado dilema en el que queda la oposición venezolana: “Si aceptan la intervención extranjera, se les acusa de traición a la patria; si se oponen a una invasión, los acusan de apoyar a Maduro”.

Sobre la liberación de presos políticos en Venezuela, Medina señaló que “estos presos se han convertido en una moneda de cambio. Ya sean nacionales o extranjeros, han sido usados como una especie de barajita que Maduro intercambia para aparentar cierta flexibilidad”. Además, recordó que “las liberaciones coinciden con este despliegue militar y forman parte de negociaciones que llevan tiempo”.

Finalmente, el analista explicó el contexto político en Estados Unidos, vinculado con la operación: “Donald Trump se acerca a unas elecciones de medio término y necesita mostrar resultados concretos en política exterior para fortalecer sus posibilidades electorales. Movilizar una fuerza de ocupación con un costo diario entre 5 y 10 millones de dólares no es una acción menor, y no se espera que esta operación termine sin obtener algo a cambio. La impredecibilidad de Trump es una de sus mayores fortalezas”.

